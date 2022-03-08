ستيفاني لـ«عقيله»: لابد من إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة

التقت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الإثنين، المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب.

وقال ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيتُ اليوم في القبة عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، وناقشت معه بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأضافت:” أتفقنا على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.

وتابعت:” جددتُ دعوتي إلى الحفاظ على الهدوء، كما أكدتُ كذلك على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، وأتطلع إلى استلام الترشيحات من كلا المجلسين في الأيام القادمة”.