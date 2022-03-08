اختفاء شاب في منطقة الدعوة الإسلامية.. ومناشدات للبحث عنه

أفادت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، باختفاء الشاب بدر الدين اوحيدة، السبت، دون استبعاد فرضية أن يكون قد تم اختطافه.

وتشير المعلومات التي تداولها رواد مواقع التواصل إلى أن الشاب متزوج ولديه 4 أطفال، ويسكن في طريق المطار، ويملك محل مواد صحية وبناء في الدعوة الإسلامية، وأن اختفاءه جاء دون تهديد مسبق وأن مقتنياته الشخصية وُجدت في سيارته.

وتتكرر حالات الخطف بوتيرة متزايدة مؤخراً في عدة مناطق ليبية، نتيجة الفلتان الأمني وانتشار السلاح بشكل كبير خارج سيطرة الدولة.

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