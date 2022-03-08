منحة الأولاد ستصرف فور وصولها لحسابنا

أخبار ليبيا24

أكد، مدير التواصل والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية، خالد مسعود، الإثنين، على أن منحة الأبناء ستكون في حسابات مستحقيها عن ثلاثة أشهر فور دخولها لحساب الوزارة بمصرف ليبيا المركزي.

وقال مسعود، لأخبار ليبيا 24، إنه تم تخصيص مبلغ منحة الأبناء لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية من وزارة المالية، وستكون في حسابات مستحقيها فور تحويلها.

وأضاف مسعود، أن العمل بات أفضل مما سبق بعد أن أصبحت لديهم قاعدة بيانات منظمة. وأغلب المواطنين سيتسلمون منحهم بصورة اعتيادية وسريعة.

ووجه، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية. بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022.

وخاطب، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة. وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بتعليمات الدبيبة بصرف العلاوة المقررة عن أشهر يناير وفبراير ومارس.