في إجتماعه اليوم بأعضاء المجلس الإجتماعي للطوارق، الدبيبة يؤكد على اهتمام حكومته بالجنوب

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق،

وجاء هذا اللقاء لمتابعة الخدمات في مناطق غات وأوباري، إضافة إلى متابعة أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية المسجلين لدى مصلحة الأحول المدنية.

وأكد الدبيبة أثناء لقاؤه بأعضاء المجلس ، أن الحكومة أَوْلت اهتمامها بالجنوب على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل، مشددا على أن قضية أصحاب الأرقام الوطنية المقيّدين لدى مصلحة الأحوال المدنية هي قضية أخلاقية ومهنية يجب معالجتها.

وعلى جانب آخر، فقد شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين أيضا، في إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية الذي نظمته هيئة السلامة الوطنية، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الداخلية، اللواء خالد مازن، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية

والقى الدبيبة، كلمة أكد فيها على أهمية أحياء هذا اليوم لما له من قيمة لدى منتسبي الدفاع المدني و هيئة السلامة الوطنية، مشيدًا بالمهام التنظيمية للهيئة ذات الطابع الإنساني في حفظ الأرواح وسلامة الأبدان و تقدير الأضرار و سرعة الاستجابة.

وتم خلال الحفل تكريم رئيس الحكومة بدرع الحماية المدنية من قبل هيئة السلامة الوطنية، وذلك تقديرا لدوره في دعم الهيئة