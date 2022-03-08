ديوان المحاسبة يدعو للتقيد بضوابط التعاقد بالتكليف المباشر

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الاثنين، منشوراً بشأن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإجراءات التعاقد التي تنظمها القوانين واللوائح.

وحث المنشور الذي اطّلعت 218 على نسخة منه، الجهات العامة على التقيد بالحالات التي حددها القانون ولائحة العقود الإدارية واللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية، عند التعاقد بطريق التكليف المباشر.

ودعا المنشور الإدارات إلى إدراج الأسباب التي جعلتها تلجأ إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر، واعتماد الإجراءات من رئاسة الوزراء، لأنها المعنية دون غيرها بتقدير حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات التي تتطلب موافقتها.

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