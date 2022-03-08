العرفي يؤكد صحة بيان 93 نائبآ الرافض لمبادرة “وليامز”

في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. صحة بيان موقع من قبل 93 عضو من مجلس النواب بشأن مبادرة وليامز

وقال العرفي في تصريحاته:”إن البيان تم إصداره لرفضهم لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز”.

مشيرآ إلى أن وليامز تناقضت. حينما باركت الاتفاق بين لجنتي خارطة الطريق بين النواب والأعلى للدولة، ومن ثم طرحت مبادرة.

وأوضح العرفي. أنهم ماضون بخارطة الطريق وبالتعديل المادة 12 والحكومة الجديدة “حكومة الاستقرار الوطني”.

كما ذكر أنهم حالياً يفكرون بتعهدات الحكومة الجديدة وتوحيد المؤسسات بالكامل. وقال :”نحن نريد بناء دولة ونريد الوصول إليها ولا نريد مزايدات، وأن تجرى الانتخابات والفيصل هو الصندوق”.

ونوه أيضآ أنه لا علاقة لليبيين بمعركة كسر العظم بين السويحلي والمشري والسيطرة على مفاصل المجلس الأعلى للدولة. الوفاق والتوافق حدث ونحن نريد السير قدماً بدون تدخلات أجنبية.

وأكد العرفي. أنه يجب وضع حد للمسلحين. قائلا :”نريد ليبيا بدون كتائب مسلحة خارج المؤسسة العسكرية والأمنية.”.

ولفت إلى أنه لن تكون هناك أي جلسات للمجلس خلال هذا الأسبوع. وفي حال تم تحديد موعد للجلسة القادمه سيتم الإعلان عنها