الرعيض: “برلمانيون ضد التمديد” هدفها دعم المسار الإنتخابي واستقرار ليبيا

صرح محمد الرعيض عضو مجلس النواب أمس الأثنين، إنه تم تأسيس كتلة معارضة تحت مسمى “برلمانيون ضد التمديد” هدفها دعم المسار الانتخابي والمحافظة على وحدة ليبيا.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية وضح من خلالها، أنهم يريدون من خلال الكتلة إجراء الانتخابات في أقرب وقت لإخراج البلاد من المراحل الانتقالية.

وإنهاء استمرار مجلس النواب لأكثر من 8 سنوات بالرئيس نفسه الذي يتولى إدارته بطريقة خاطئة.

وتابع الرعيض” أتوقع أن تصل هذه الكتلة لقرابة 100 نائب وأن تخبط رئاسة المجلس وإصرارها على تسيير الأمور دون مراعاة للائحة الداخلية للمجلس.

كما ان عقدها جلسات دون جدول أعمال. يهدف إلى تحقيق مصلحة عقيلة صالح الشخصية ومجموعته.”

وأضاف في تصريحاته قائلآ: أنه بإصرار عموم الشعب والقوة على الأرض وبمساعدة الجهات الدولية سيجري إفشال مشروع عقيلة صالح. واستمرار حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تسلم لسلطة منتخبة.

كما أشار إلى ما يُذكر، بأن حكومة الوحدة الوطنية كانت سببا في عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهم. مضيفآ أن مجلس النواب هو من عرقل عمل الحكومة ولم يوافق على اعتماد الميزانية ثم سحب الثقة منها بالمخالفة للوائح الداخلية للمجلس، وفقا لتصريحاته.

وأنهى تصريحاته بالتنويه إلى أنه لو أصبح هناك تعاون من المجتمع الدولي وبعض المؤسسات المحلية فسنصل بالتأكيد إلى إجراء الانتخابات. في وقت قريب لأنها رغبة الليبين.