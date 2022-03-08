رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي للترهوني: مستعدون للعمل مع البعثة الأممية بليبيا

اجتمع السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني أمس الأثنين، برئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فوسينو. وناقشا الإثنان آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

وخلال هذا اللقاء أكد بييرو فوسينو، استعداد بلاده للعمل مع البعثة الأممية في ليبيا لدعم مطالب الشعب الليبي في تحقيق الاستحقاق الانتخابي

وذكر فوسينو خلال اللقاء إن بلاده والتي تمثل إحدى دول مجموعة برلين، ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في دعم مطالب الشعب الليبي في إرساء قاعده دستوريه تحقق الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن. وستكون داعمه لليبيا وستسعي الى استقرارها وأمنها .