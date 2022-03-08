الاتحاد الأوروبي في ليبيا: ندعم المرأة الليبية لتكون طرفا في عملية السلام وصنع القرار

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، وبمناسبة يوم المرأة العالمي أنها ستستمر في “دعم المرأة الليبية التي تعمل بشكل دؤوب بهدف ممارسة الليبيات لحقّهن في أن تكون طرفا في عملية السلام في ليبيا والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي أيضا”،

واعتبرت البعثة، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد، أن”التعليق الأخير المؤقت لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن الصّادر عن محكمة الاستئناف في طرابلس بمثابة نكسة للعديد من الليبيين الذين كانوا يدافعون عن مشاركة المرأة في حل النزاع في ليبيا“.

كما أضافت البعثة أن النساء الليبيات “لا يطالبن بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب ، بل هنّ أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام”،

ورحبت البعثة بـ”بالتزام ليبيا ، الذي تم تأكيده في مؤتمري ليبيا في برلين وباريس ، بالتّركيز على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والهادفة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة“.

كما نص البيان أيضا على”دعم الاتّحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العديد من المبادرات لحماية النساء والفتيات ، وتعزيز فرصهن في التّعليم ، وتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مستويات صنع القرار دون خوف”،