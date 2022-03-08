بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس متقلب مصحوب برياح نشطة خاصة على مناطق الجنوب الشرقي مثيرة للأتربة, مع فرصة لسقوط أمطار على شمال و وسط ليبيا تكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي خاصة الخليج والدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-16) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة هذا اليوم مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على (مناطق الخليج – اجدابيا –جالو والجغبوب إلى طبرق).

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا من مساء هذا اليوم إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12- 17) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة الجفرة مع سقوط أمطار قد تكون جيدة صباح اليوم تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على أقصى الجنوب هذا اليوم مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وتتحول إلى شمالية شرقية معتدلة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية وتتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى شمالية غربية نشطة وتقل سرعتها من مساء يوم الغد مع تحسن تدريجي في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 34) مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من هذه الليلة حيث تتراوح يوم الغد مابين (20- 24) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:25).