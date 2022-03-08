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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس متقلب مصحوب برياح نشطة خاصة على مناطق الجنوب الشرقي مثيرة للأتربة, مع فرصة لسقوط أمطار على شمال و وسط ليبيا تكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي خاصة الخليج والدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-16) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة هذا اليوم مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على (مناطق الخليج – اجدابيا –جالو والجغبوب إلى طبرق).
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا من مساء هذا اليوم إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12- 17) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: تتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة الجفرة مع سقوط أمطار قد تكون جيدة صباح اليوم تصحبها سحب رعدية.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على أقصى الجنوب هذا اليوم مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وتتحول إلى شمالية شرقية معتدلة يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية وتتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى شمالية غربية نشطة وتقل سرعتها من مساء يوم الغد مع تحسن تدريجي في الرؤية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 34) مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من هذه الليلة حيث تتراوح يوم الغد مابين (20- 24) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:09)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:25).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية الغد طقس الحرارة الحرارة نشطة نشطة قليلة السماء طقس اليوم الحرارة 14 المدينة (م(الیوم) 08 09 15 10 07 صبراته 14 14 احيانا 15 السماء قليلة السماء 10 16 السماء 02 04 سقوط نالوت 10 11 11 غربان البريقة 09 12 4 06 قليلة قليلة نطار السماء صافية 12 11 14 16 15 السماء صافية قليلة مرزق نشطة رباح نشطة رياح قوية للأتربة مثيرة للأتربة للأتربة 24 25 29 34 16 18‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء 2022-03-08 F-270-001 أيام لسحب .الرعدية مناطق الجنوب الشرقق والدواخل :ملخصعام خاصة الشرقي خاصة بسیط والجغبوب .طبرق المرتفعات الجبلية وتسجل شطة .السرعة حالة :السماء سقوط متفرق شمالية شمالية معتدل :القصوى تتراوح بنغازی بخلايا شمالية .الغد وتسجل .رعدية شمالية شرقية معتدلة تكون صباح اليو الأتربة والرمال وتتحول الأربعاء سقوط أمطار الغد شمالية المناطق الجفرة قى الجنوب ه وتسجل انخفاض :لسماء تتکاثر شمالية نشطة القصوى تتراوح وهبوط ث تتراوح الليلة احيانا شرقية جنوبية تدريجي الرؤية وتسجل انخفاض ملحوظ ابلس غروب الشمس اليو الساعة)90:90 شروق الشمس ليو الساعة (07:25) الخميس الحرارة :القصوى تتراوح مابين‏'‏

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