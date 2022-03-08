إنتاج النفط في حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بعد فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة. على خط «الشرارة – الزاوية».

وبدأ الضخ في الساعة الواحدة ليلًا يوم الإثنين، في حين لم يفتح صمام حقل الفيل النفطي بعد. نتيجة التخريب وإزالة بعض المعدات بالصمام، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف البيان أن المتورطين في إقفال الصمامات، تسببوا في أعمال تخريب بها، وتدخلت فرق الصيانة بشركة أكاكوس لإصلاحها. وتغيير الأجزاء المعطوبة، وإعادة الفتح وفقا للمعايير الفنية وإجراءات السلامة المطلوبة.

صيانة الصمامات

وواجهت عملية صيانة الصمامات في منطقة الرياينة صعوبات فنية، حسب بيان للمؤسسة مساء أمس الإثنين. تلاه بيان آخر أشارت فيه إلى وصول قطع غيار لازمة لإتمام المهمة، التي عكفت عليها فرق الصيانة بشركة «أكاكوس».

والأحد الماضي، أصدر رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل نفط حقلي الشرارة والفيل.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، أغلقت صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل. ما تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي. حسب مؤسسة النفط، التي اتهم رئيس مجلس إداراتها مصطفى صنع الله، عصابات مشبوهة بزعامة محمد القرج بالوقوف وراء تلك الواقعة.