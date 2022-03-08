قبيلة الجهانات بمدينة مصراتة تمهل ما يسمى “القوة المشتركة” 48 ساعة لتسليم قاتل أبنهم

أصدر أبناء قبيلة الجهانات وأعيانها بمدينة مصراتة بيانا يمهل ما يعرف بــ”القوة المشتركة” التابعة لعبد الحميد الدبيبة 48 ساعة لتسليم قاتل ابنهم.

القبيلة أكدت أن الأجواء محتقنه بالمدينة بعد انتشار مقطع الفيديو غير الإنساني لأفراد هذه المليشيات، وهي تصفي شابا أعزل ويركلون جثته بالأقدام.

ولفتت إلى أن ما يحدث سوف يتسبب في أزمة وفتنة كبرى بالمدينة لا يحمد عقباها، لافتة إلى أن مديرية أمن مصراتة ما زالت ترفض حتى هذه اللحظة فتح محضر في الواقعة.

وأرجعت القبيلة “رفض مديرية الأمن يرجع لسبب انتماء مديرها علي الضراط لما يسمى “القوة المشتركة” التي فرضت على وزير الداخلية تكليفه”، بحسب البيان.