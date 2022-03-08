سبها تسجل إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل إصابة واحدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة أمس الإثنين.

وأجريت تحاليل لـ11 عينة، أظهرت سلبية عشر منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وأخذ منحنى الإصابات بالفيروس في التراجع بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس، وفق الإحصائيات اليومية الصادرة عن المركز، فخلال الأيام السبعة المنقضية من الشهر الجديد سجلت أقل من 15 إصابة.