بن شرادة: لا يمكن إجراء الانتخابات ما لم تكن هناك حكومة واحدة تسيطر على كامل التراب الليبي

توقع عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن يتمكن رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا من استلام السلطة ولكن ربما ليس في الوقت الحالي وإنما بعد اسبوع تقريبا كي تتضح الصورة بشكل أكبر مستبعدا أن تشهد في ليبيا وجود حكومتين تمارسان السلطة في نفس الوقت.

بن شرادة، وفي تصريحات صحفية، قال: “التطورات السياسية في ليبيا أصبحت أمرا معتادا حيث أن التمترس خلف كرسي السلطة وتعليق الأخطاء على الأمور غير الطبيعية، وباشاغا قال إن حكومته ستركن إلى قوة القانون وليس قانون القوة وقال أيضا سندرس كل الخيارات لاستلام السلطة؟”.

وأضاف: “باشاغا كان يحرص على عدم الاقتتال داخل طرابلس والمشكلة أن المال الفاسد يستخدم في ليبيا في تأجيج الخطاب الإعلامي لتغذية الاصطفاف السياسي والجهوي حيث يتحدث عن مخاوف لا أساس لها من الصحة خاصة وأن الثقة بين الليبيين لاتزال غير موجودة لكن الشعب الليبي لا يلتفت لهذه الأمور وإنما يريد انتخابات بأسرع وقت ممكن في كامل ليبيا وليس منطقة دون أخرى”.

واستكمل: “احتجاز الوزراء تصرف فردي خاصة، وأعتقد أن الحكومة ستتمكن من استلام السلطة ولكن ربما ليس في الوقت الحالي وإنما بعد أسبوع تقريبا كي تتضح الصورة بشكل أكبر، وأتمنى من باشاغا فتح خطوط للتواصل مع الأطراف المعارضة في الغرب لكي يرسل رسائل طمأنة للجميع ويزيل الضبابية الموجودة لدى بعض الأطراف في الغرب خاصة في طرابلس”.

وأضاف: “المجتمع الدولي يتسم دائما بعدم الوضوح في تصريحاته وبياناته التي تفسر على أكثر من معنى منذ عشر سنوات حيث أن كل طرف يفسر تصريحات ومواقف المجتمع الدولي على هواه وأعتقد أن المجتمع الدولي سيتعامل مع من يسيطر على السلطة، والتهديدات بالمعاقبة أمر معتاد منذ العام 2011 حيث نسمع بإدراج أسماء على قوائم العقوبات وهو أمر سمعناه كثيرا حتى أصبح مستهلك”.

وأضاف: “لا يمكن إجراء الانتخابات ما لم تكن هناك حكومة واحدة تسيطر على كامل التراب الليبي بحيث تتولى وزارة الداخلية حماية صناديق الانتخابات في أقصى الشرق الليبي وأقصى الغرب الليبي وأقصى الجنوب الليبي فإذا لم تكن هناك حكومة واحدة لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مشيراً إلى أن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تتناغم مع خارطة الطريق التي عمل على إعدادها مجلسي النواب والدولة بعدما عقدا سبع اجتماعات توجت بالتعديل الدستوري رقم 12 وأعتقد أنه إذا أرادت البعثة الأممية التماشي مع هذا التعديل فهو أمر جيد ومطلوب وإذا أرادت تخطي هذا التعديل الدستوري فإن هذا يدل على أن ممارسات البعثة لا تصب في صالح ليبيا والتوافق بين الليبيين”.