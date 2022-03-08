الارصاد: استمرار التقلبات الجوية والامطار والرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون متقلب نتيجة المنخفض الحراري حيث درجات الحرارة منخفضة نسبيا على معظم مناطق ليبيا بينما تكون مرتفعة هذا اليوم على مناطق (الجنوب الشرقي) مع رياح جنوبية قوية على هذه المناطق والتي من المتوقع أن تتجاوز سرعتها(70)كم/ساعة مثيرة للأتربة والرمال ممايؤدي لهبوط الرؤية الأفقية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر، وتتحول إلى شمالية غربية بداية من هذه الليلة وتتناقص سرعتها تدريجيا.

ووفقا للتقرير تكون الاجواء مغيمة على أغلب مناطق الشمال يتخللها أمطار متفرقة من حين لأخر وتكون جيدة بمشيئة الله هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي خاصة على (مناطق الخليج – اجدابيا –جالو والجغبوب إلى طبرق) مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية, وتشمل فرصة الأمطار اليوم بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة مناطق الجفرة. والله اعلم .