محمود عبدالعزيز: “كلام الصادق الغرياني” يكتب بماء الذهب

علق محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، على مقطع فيديو خاص بالمفتي المعزول الصادق الغرياني؛ وصف فيه من لا ينحاز إلى موقفهم، ويعتبر ما يحدث في ليبيا فتنة بأنه “منافق”.

وقال «عبد العزيز» المذيع في قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني «التناصح»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن مقاله الغرياني “كلام يكتب بماء الذهب”، على حد وصفه.

ومن جانبه قال المفتي المعزول، في ذلك المقطع المصور؛ ” إن من يقف موقف المتفرج ويعتبر ذلك الأمر حكمة، نظرًا لأن ما تمر به البلاد فتنة، أقول إن موقفه غير صحيح، لأن المؤمن يجب أن يختار الطريق الصحيح ولا ينبغي له أن يكون مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فذلك موقف المنافقين”، على حد قوله.