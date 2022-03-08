الأرصاد الجوية: طقس متقلب نتيجة المنخفض الحراري

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يكون الطقس متقلبًا نتيجة المنخفض الحراري حيث درجات الحرارة منخفضة نسبيا على معظم مناطق ليبيا.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تكون مرتفعة هذا اليوم على مناطق (الجنوب الشرقي) مع رياح جنوبية قوية على هذه المناطق والتي من المتوقع أن تتجاوز سرعتها (70)كم/ساعة مثيرة للأتربة والرمال.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن هذه الأتربة والرمال تؤدي لهبوط الرؤية الأفقية، مشددًا على أخذ الحيطة والحذر.

وتوقع المركز أن تتحول الرياح إلى شمالية غربية بداية من هذه الليلة وتتناقص سرعتها تدريجيا.

وأكد أن الأجواء مغيمة على أغلب مناطق الشمال يتخللها أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون جيدة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي خاصة على (مناطق الخليج – أجدابيا –جالو والجغبوب إلى طبرق) مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن فرصة الأمطار تشمل اليوم بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة مناطق الجفرة.