باشاغا يعلن عن خطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، ضرورة الاستقرار في ليبيا وعدم السعي لإشعال الحرب. لافتًا إلى أن بلاده لم تكن دولة منذ 2011.

وقال باشاغا، خلال كلمة موجهة ليلة الإثنين إلى الشعب الليبي، إن اختيار الحكومة وتعيينها تم بطريقة شفافة. واتفاق وتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

المشري تعرض للضغوط

وأوضح أن رئيس ما يعرف بمجلس الدولة خالد المشري تعرض للضغوط، معربا عن تفهمه لما حدث.

وأرسل رئيس الحكومة الليبية رسالة طمأنة إلى الشعب بأنه لا حروب؛ مؤكدا رفضه منطق القوة.

خلفية عسكرية

وبين أن لديه خلفية عسكرية ويعلم ما هي الحرب؛ موجها نصيحة للجميع بألا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفائها.

وأضاف “أؤكد لكل الليبيين على دخول العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة؛ و سنتوجه إلى العاصمة في اليومين القادمين”. مشيرا إلى أن حكومته ليست موازية، وهي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا.

أموال النفط

وشدد على أن أموال النفط هي ملك لليبيين ككل في الشرق والجنوب والغرب وليس أطرافا بعينهم، مبينا أن ليبيا لم تكن دولة منذ 2011.

وتعهد رئيس الحكومة الليبية بقيادة ليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساندته في ذلك.

وكشف أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ساعدت في عرقلة الانتخابات، لافتا إلى أنه توجد دلائل كثيرة على ذلك.

وعن الكتائب المسلحة، أكد باشاغا وجود خطة لدمجهم في المؤسسات المختلفة وبناء مشاريع منتجة مقابل التخلي عن السلاح. مشددا على أنه لن يسمح بتوجيه البنادق إلى الدولة.

تفنيد

فند المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، الأنباء المتداولة حول عزم الحكومة مباشرة أعمالها من مدينة البيضاء.

وأوضح المكتب في بيان له، أن عملية التسليم والاستلام ستكون وفقاً للإجراءات القانونية. مؤكدا عزم الحكومة مباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس.

ودعا المكتب وسائل الإعلام والمدونين إلى التحقق من صحة الأخبار ونقلها من مصادرها. قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها ليبيا.