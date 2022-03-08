المنفي: كبرى الدول خصصت ميزانيات ضخمة لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري

وصف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رجال هيئة السلامة الوطنية بالأبطال الذي يعملون في ساحة حرب، معتبرًا أنهم يلبون واجب الوطن في تأدية عملهم، في ظل أوضاع عالمية تواجه مشاكل بيئية كبرى.

وأضاف المنفي، خلال حضوره احتفالية هيئة السلامة الوطنية باليوم العالمي للحماية المدنية، الإثنين: “رأينا عملكم في الجبل الأخضر وكل مدن ليببا، رغم قلة الإمكانات”.

وأشار إلى أن كبرى الدول خصصت ميزانيات ضخمة لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري، مضيفًا: “يجب أن نقدم الدعم لمواجهة كل الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات وعلو مياه البحار والحرائق وغيرها”.