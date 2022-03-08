التكبالي: حكومة الاستقرار ستستلم مقاليد الدولة وسنرى تغييراً في نغمة الفضائيات الفاسدة

هنأ عضو مجلس النواب، علي التكبالي، حكومة الإستقرار برئاسة فتحي باشاغا، على اقتراب تسلمها مقاليد الدولة.

وقال التكبالي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، ؛ “نهنئ حكومة الإستقرار على قرب تسلمها مقاليد الدولة”. مردفًا “وسوف نرى قريبا تغييرا في نغمة الفضائيات الفاسدة، والمذيعين المرتشين”.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار ، كان قد أعلن أمس الإثنين أن “وزير التربية والتعليم، جمعة محمد الجديد، ووزير الثروة البحرية، علي بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي موسى التباوي، قاموا بأداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب”.

وجاءت إفادة المكتب الإعلامي بعد يومين من أداء وزير الصحة عثمان عبدالجليل اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب.