سفير ألمانيا يؤكد أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية على كل المستويات.

وقال أونماخت في تغريدة له بموقع “تويتر” في يوم المرأة العالمي نحتفل بالمساهمة الهامة للنساء والفتيات في المجتمع الليبي ودورهم كمحرك نشط للسلام والمصالحة مؤكدة على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية على كل المستويات وشددت على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة دعم ليبيا.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي ارتباط مشاركة النّساء المتساوية والهادفة في السّلام والأمن بشكل واضح بحمايتهنّ وحاجة أسرهنّ ومجتمعاتهن إلى الحماية ولا يمكننا تحقيق شيء من ذلك دون تحقيق الآخر لافتا إلى أن ليبيا بحاجة شعبها كاملا – رجالاً ونساءً – لبناء مستقبل مزدهر لأطفالهم.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إنه لطالما كانت المرأة في ليبيا محدثة فاعلة للتّغيير ومحرّكة لعمليّة السّلام والاستقرار.