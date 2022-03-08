اللافي لـ السفير الإيطالي: المجلس الرئاسي يدعم مبادرة ويليامز

ليبيا – استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الإثنين سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو غريمالدي والوفد المرافق له.

السفير الإيطالي نقل بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تحيات رئيس الحكومة الايطالية للمجلس الرئاسي، مؤكدًا متابعة بلاده للتطورات السياسية في ليبيا ودعم مساعي الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وصولًا لإجراء الانتخابات التي يطمح لها كل الليبيين.

بدوره، أشاد اللافي بالجهود الإيطالية ضمن مجموعة برلين، مؤكدًا دعم المجلس لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، لإيمانه بأهميتها في إرساء قاعدة دستورية تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

بدوره، أكد السفير الإيطالي، دعم بلاده لهذا الخيار الذي يساهم في استقرار ليبيا.

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