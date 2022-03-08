النعّاس: «باشاغا» فاقدٌ للمحتوى ولا يصلح أن يكون رأساً للسلطة التنفيذية

زعم محمد النعاس الذى تقدمه قنوات الإخوان على أنه محلل سياسي، أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة الجديدة، فاقد للمحتوى ولا يصلح أن يكون رأساً للسلطة التنفيذية، على حد وصفه.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فتحى باشاغا فى ورطة شديدة الوضوح، وكل ما يواجهه الآن هو نتيجة لإصراره على تصدر الواجهة دون كفاءة أو مقدرة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “هناك شبه كبير بينه وبين «السفاح خليفه حفتر» الذي تسبب في قتل أكثر من 30 ألفا من مواطنيه وشرد مئات الآلاف منهم في سبيل أن يصبح زعيما دون أن يملك رؤية سياسية أو دراية بإدارة الشأن العام”، وفقا لزعمه.

وتابع “وجه الشبه بينهما هو أن كليهما اعتمد على سلطة تشريعية ميتة يقودها «قبليون متخلفون» يشبهون فصائل الديناصورات المنقرضة فهي لا تستطيع منح الحياة لنفسها ولا بثها فى الآخرين”، على حد قوله.

واستطرد “لقد أخطأ باشاغا في اختيار الوقت والاتجاه والوسيلة لتحقيق هدفه وعليه فهو لا يصلح لأن يكون رأسا للسلطة التنفيذية، لأنه سوف يجعلها سلطة فاقدة للمحتوى مثله تماما”، بحسب حديثه.