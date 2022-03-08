الوطنية للنفط تتفق مع (برتش بتروليوم بي بي) على استئناف نشاطها في ليبيا

العنوان – هيوستن

اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط البريطانية (برتش بتروليوم، بي بي) على استئناف نشاط شركة النفط البريطانية في ليبيا.

وناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية، برنارد لوني استئناف نشاط الشركة في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت.

وتم التطرق لاستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز للسوق العالمية.

وأبدت شركة بي بي رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

وأكد صنع الله بترحيب ودعم المؤسسة بعودة شركة بي بي لاستئناف نشاطها في ليبيا ومساهمتها في تطوير احتياطيات النفط والغاز ورفع معدلات الانتاج الحالية.