طقس ليبيا: تقلبات مصحوبة برياح نشطة خلال الأيام القادمة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الثلاثاء.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون متقلبًا مصحوبًا برياح نشطة خاصة على مناطق الجنوب الشرقي مثيرة للأتربة, مع فرصة لهطول أمطار على شمال ووسط ليبيا تكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي خاصة الخليج والدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة من حين لآخر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-16) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة وتكون جيدة هذا اليوم مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على (مناطق الخليج – اجدابيا –جالو والجغبوب إلى طبرق).

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا من مساء هذا اليوم إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (12- 17) مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة الجفرة مع هطول أمطار قد تكون جيدة صباح اليوم تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على أقصى الجنوب هذا اليوم، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول إلى شمالية شرقية معتدلة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24) مْ ، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية وتتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى شمالية غربية نشطة وتقل سرعتها من مساء يوم الغد مع تحسن تدريجي في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بداية من هذه الليلة حيث تتراوح يوم الغد ما بين (20- 24) مْ.

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