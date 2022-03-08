الرعيض يكشف عن تشكيل كتلة معارضة تدعم الدبيبة والانتخابات المبكرة

العنوان – مصراتة

كشف عضو مجلس النواب محمد الرعيض – المقاطع – عن تأسيس كتلة معارضة باسم “برلمانيون ضد التمديد”.

وأوضح الرعيض في تصريحات صحفية أن هذه الكتلة هدفها دعم المسار الانتخابي والمحافظة على وحدة ليبيا.

وقال النائب :”يكفي استمرار مجلس النواب لأكثر من 8 سنوات بالرئيس نفسه الذي يتولى إدارته بطريقة خاطئة، وأتوقع أن تصل هذه الكتلة لقرابة 100 نائب”.

وأكد الرعيض رغبتهم في الكتلة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لإخراج البلاد من المراحل الانتقالية.

وأفاد أنه بإصرار عموم الشعب والقوة على الأرض وبمساعدة الجهات الدولية سيجري إفشال مشروع عقيلة صالح واستمرار حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تسلم لسلطة منتخبة.

ولفت إلى أن مجلس النواب هو من عرقل عمل الحكومة ولم يوافق على اعتماد الميزانية ثم سحب الثقة منها بالمخالفة للوائح الداخلية للمجلس.

وأوضح أن ما يُذكر بأن حكومة الوحدة الوطنية كانت سببا في عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهم.

وأكد أنه لو تعاون معهم المجتمع الدولي وبعض المؤسسات المحلية فسيصلون بالتأكيد إلى إجراء الانتخابات في وقت قريب لأنها رغبة الشعب الليبي.