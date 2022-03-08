الفقيه: إغلاق حكومة الدبيبة للمجال الجوي بين الشرق والغرب لا يمثل خدمة للمواطن

قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه إن “ما تقوم به الحكومة حالياً من إغلاق للمجال الجوي بين الشرق والغرب، لا يمثل خدمة للمواطن”.

وأضاف الفقيه في تصريح لـ«شبكة لام»، أن “الحكومة جاءت لخدمة المواطن، وليس لتضييق الخناق عليه”.

وأوضح أن “المواطنين متضررون من إغلاق المجال الجوي، وهناك مرضى، جرت إعاقتهم بسبب الإغلاق”.

تجدر الإشارة إلى أن مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا، أسامة الفرجاني، كان قد صرح أمس الإثنين، أن “المواطن هو المتضرر الوحيد من إيقاف الرحلات الداخلية”.

وقال الفرجاني، في تصريحات تلفزيونية له: “لا يوجد أي إجراء قانوني مُتخذ بشأن إيقاف الرحلات، وهذا يعد اختصاصا أصيلا لمصلحة الطيران المدني المخولة بفتح أو قفل الأجواء”.

وأضاف “تأتينا شكاوى باستمرار بسبب إيقاف الرحلات الداخلية، فالليبيون أصبحوا عالقين والناس تريد الرجوع لأهالها في بنغازي والمنطقة الشرقية بشكل عام”.

وتابع “نرجو ألا تطول مدة الإغلاق لأنها كلما طالت يتضرر المواطن، ويجب تحييد هذه المؤسسة عن الصراعات الدائرة على الساحة الليبية، غير معقول منع المواطنين من التواصل مع أهاليهم، وأتمنى من المسؤولين تغليب المصلحة العامة وفتح الأجواء قريبا”.