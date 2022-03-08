386 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست حالات وفاة، و1724 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «658»، إنه تسلم 2139 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1753 عينة، وإيجابية 386 عينة بنسبة 18% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا للمرة الأولى مارس 2020 نحو 498 ألفًا و839 حالة بينها 478 ألفًا و443 شفاء، و14 ألفًا و82 نشطة، و6314 وفاة، و127 حالة حرجة.