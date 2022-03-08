مساعٍ لإعادة استئناف نشاطات بي بي البريطانية في حوضي غدامس وسرت

ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية “بي بي” “برنارد لوني” على هامش حضوره مؤتمرًا دوليًا.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء الذي جرى خلال مشاركة صنع الله في فعاليات مؤتمر “سيرا ويك” في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة شهد مناقشة استئناف نشاط الشركة في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية في حوض غدامس ونظيرتها البحرية في حوض سرت.

وأضاف البيان: إن الجانبين تطرقا لخطط المؤسسة لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب علي الغاز للسوق العالمية، فيما أبدت الشركة رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مشتركة لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

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