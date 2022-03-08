الموجة الرابعة من الوباء تغادرنا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الثلاثاء. إن الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا غادرتنا.

وأضاف السايح عبر حسابه على “فيسبوكط :”خريطتنا الوبائية رجع لونها للأزرق وبهذا أكثر من 95% من البلد انحسر فيها الوباء ولله الحمد”.

وتابع مدير المركز :”من راقب شغل المركز الوطني لمكافحة الأمراض. لاحظ كيف تعاملنا مع هذه الموجة وكيف تعاملت اللجنة العلمية داخل المركز مع مستجدات الوباء”.

وقال السايح :”بالأمس كنت في اجتماع موسع مع ديوان المحاسبة الليبي وأحد النقاط كانت مكافئات العاملين في الجائحة”.

وأكد بالقول :”رئيس الديوان وعد بأنه سيساعد على حلحلة المشاكل العالقة في دفع مستحقات العاملين”.