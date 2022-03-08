لأول مرة لم تدفع بآخرين مكانهم.. روسيا تسحب مقاتلين سوريين من ليبيا

أقدمت روسيا على سحب المقاتلين السوريين الموجودين داخل ليبيا، من خلال قاعدة حميميم، ولم تقم بتوجيه دفعات جديدة إلى مناطق سيطرتها في ليبيا.

جاء الكشف عن هذا التطور من خلال موقع “السويداء 24” المحلي الذي أورد أن مئات المقاتلين السوريين الذين جندتهم روسيا في ليبيا، قد رجعوا إلى أماكنهم من خلال دفعات عدة منذ مطلع الشهر الجاري.

وقد وصلت الدفعة الأخيرة من المقاتلين إلى قاعدة حميميم الروسية، السبت، وتضمنت عشرات المقاتلين من السويداء.

ولم ترسل القوات الروسية، دفعات جديدة بدلاً من العائدين، وفق ما كان يحدث في السابق؛ الأمر الذي يشير إلى نية لدى موسكو نحو تقليل أعداد المجندين السوريين في البلاد.

وكشف عائد سوري أنه أمضى سبعة أشهر في ليبيا، بصحبة 300 مقاتل سوري، وتركزت أدوارهم على حراسة منشآت، تخضع لسيطرة القوات الروسية، ولم يخوضوا أي عمليات قتالية.

وأشار إلى أن القوات الروسية منحتهم مبلغ 700 دولار، مقابل كل شهر، وتم تسليمهم مستحقاتهم في قاعدة حميميم باللاذقية.

جدير بالذكر أن المقاتلين السوريين العائدين من ليبيا، لم يتلقوا أي عرض جديد للسفر إلى أوكرانيا، بحسب الموقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية