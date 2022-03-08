نقيب الخبازين: أزمة ارتفاع سعر الخبز «مفتعلة»

أكد نقيب الخبازين أبوخريص محمد، أن “أزمة ارتفاع سعر الخبز «مفتعلة».

وقال «»أبو خريص»في مداخلة تلفزيونية لقناة ليبيا الأحرار، إن أزمة ارتفاع سعر الخبر جاءت “نتيجة تكالب تجار المضاربة وأصحاب المطاحن”.

وأوضح أن من أسباب تلك الأزمة المفتعلة؛ ” استغلال الحرب في أوكرانيا ورفع سعر الدقيق إلى أسعار خيالية في السوق السوداء”.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الخبازين، كان قد صرح في وقت سابق أن “عدد المطاحن في ليبيا يبلغ 67 مطحنة، وأن ما يعمل منها لا يتجاوز 10 مطاحن، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية خالية تماما من أي مطحنة أو مصنع للدقيق، وأن عدد المطاحن العاملة بالمنطقة الشرقية لا يتجاوز 3 مطاحن”.

وأوضح أن عمل المطاحن رهين توفر القمح والمخزون الاستراتيجي، مؤكدا صدور قرار من وزارة الاقتصاد يقضي بتجميد القرار الخاص بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز إلى حين وضع آلية لاستقرار السوق المحلي الفترة القادمة.