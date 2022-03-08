وزارة الصحة: 52 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة بلغ 52 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل 98حالة وأن إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام 46 حالة وإجمالـــي الوفيّــات 06 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة بلغ 13حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة 20 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2,173,839 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ 1,103,202 شخص فيما تلقى 80,265 شخص الجرعة التعزيزية.