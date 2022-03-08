تقارير تحليلية: الوضع في ليبيا ينعكس بهذا الشكل على سوق النفط العالمية

ليبيا – سلط تقريران تحليليان الضوء على تأثير الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا على الكميات المعروضة عالميًا من النفط في ظل العقوبات المرتقبة على روسيا.

التقريران اللذان نشرتهما وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية ومركز “صوفان” الأميركي للأبحاث والدراسات وتابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، أشارا إلى أن العملية السياسية المدعومة أمميا لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية على وشك الانهيار.

وانتقد التقريران خطوة مجلس النواب لإحلال حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا محل نظيرتها لتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، لتسبب ذلك في تفاقم الانقسامات السياسية التي ابتليت بها خارطة الطريق الانتخابية التي تقودها الأمم المتحدة على حد وصف التقريرين.

واستهجن التقريران إصرار القوى الإقليمية والدولية على مواصلة الضغط لتحقيق مصالحها في ليبيا على حساب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعود بالفائدة على الشعب الليبي، مؤكدين أن الصراع الداخلي في البلاد أضر بها بوصفها مصدرًا مهمًا للنفط ما قلل من قدرتها على تعويض أي نقص بسبب روسيا.

وتوقع التقريران الانتهاء من حقبة الدبيبة في نهاية المطاف من دون إحداث نزاع مسلح كبير جديد، إلا أن تعيين باشاآغا يبقى عير دافع بالمصالحة الوطنية أو منتج لتحرك بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية، فيما نقلا عن خبراء قولهم: إن ذات القوى هي من دعمت عملية الإحلال والاستبدال الحكومي.

وحذر التقريران من الفشل في التوفيق بين الفصائل المتصارعة الذي سيتسبب في زيادة تعقيد جهود ليبيا للتعافي الاقتصادي وتعظيم إمكانات قطاع النفط والغاز الضخم، في وقت يتشاور فيه المسؤولون الأميركيون مع مصدري الطاقة العالميين لزيادة إنتاج النفط العالمي في محاولة لخفض الأسعار.

وأضاف التقريران: إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا يعني الحاجة للمزيد من الإنتاج النفطي والغازي البديل للتعويض عن نظيره الروسي. فيما رجح خبراء قدرة ليبيا على المساعدة في تخفيف النقص بالنظر إلى إنتاجها القوي من الغاز وقربها من قارة أوروبا.

وأوضح التقريران: إن حالة الإغلاقات المتكررة للحقول المنتجة وعدم الاستقرار السياسي في ليبيا قد تجعل هذا الأمر صعب المنال، ما يحتم على المسؤولين في الولايات المتحدة مواصلة الضغوطات بمختلف أنواعها وعلى رأسها السياسي منها لتحقيق الاستقرارية في البلاد.

ونقل التقريران عن “مايك مولر” رئيس قسم آسيا في مجموعة “فيتول” الهولندية الممثلة لأكبر متداول مستقل للنفط الخام في العالم تأكيده أن السوق النفطية قد تتقلص أكثر مع تعطل التدفقات الروسية وتعرض المنتجين مثل ليبيا لمشاكل في الإمداد، فيما أدلى وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون برأيه هو الآخر.

وقال عون: إن الإنتاج النفطي في ليبيا التي لديها أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا انخفض إلى 920 ألف برميل يوميًا، فيما بلغت قرابة المليون و200 ألف برميل في الـ2 من مارس الجاري، مرجعًا ذلك إلى الإغلاقات الأخيرة لإنتاج بعض الحقول الرئيسية في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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