المنفي يؤكد ضرورة التخفيف من آثار “الأزمة الاقتصادية العالمية” على المواطن

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن بشكل خاص والحالة الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع وزير المالية في الحكومة المنتهية خالد المبروك، حيث استعرض اللقاء الأوضاع المالية للحكومة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة المختنقات المالية لبعض القطاعات، فيما أكد خالد المبروك استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة.