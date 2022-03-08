الجدال: يبدو أن هناك ما يدار في الخفاء لتسهيل دخول باشاغا إلى طرابلس

رأى المحلل السياسي، المختار الجدال، أنه يبدو وجود أمراً يدار في الخفاء لتسهيل دخول باشاغا وحكومته إلى طرابلس، ربما مسألة وقت، نحن بالانتظار.

وقال الجدال، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الرئيس باشاغا يرسل خطاب تطميني للجميع متعهداً فيه بعدم الحرب ولكنه سيرد إذا ما بدأها الآخر، مشكلته إنه أكثر من كلمة «أنا» ليته قال نحن”.

وأضاف “الدبيبة يرضي أغنيوة الككلي ويذهب إليه في مضارب بوسليم، ليثبت ولاء الدبيبة لدعم الاستقرار، على خلفية مطالبة البعض بإخراج أغنيوة من المشهد، الدبيبة «يبزعق» في رزق الليبيين بالملايين لشراء الذمم والولاءات، وكلها من ميزانية الطوارئ، هي الطوارئ كيف قصتها؟”.

وتابع “بوسليم أكبر أحياء مدينة طرابلس، سكانه تشكيلة فسيفسائية من كل ربوع ليبيا، يجمعون بين البداوة في نجوعهم والحضارة في شوارعهم، من الصعب تطويعهم، لكن قوة أغنيوة طوعتهم، الله يرحمك يا حسين كمون”.

واستطرد “أشتم رائحة خلافات في لجنة 5 + 5، يبدو أن الصراع في القرم ألقى بسحب دخانه على الحالة الليبية، يجب أن يبتعدوا عن الاصطفافات وينتهزوا فرصة إنشغال العالم”.

واستكمل “أي تراجع من مجلس النواب معناها أطلق على نفسه رصاصة نهايته، التفكير بعمق قبل أتخاذ أي قرار، يجب أن يستمر في جلساته، وفيه عاصفة وبدأت ونحن في وسطها ولكن كيف نخرج منها بسلام دون أن تسقط آخر أعمدة الاخلاق والنية الصافية”.