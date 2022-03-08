وليامز: مازلت ملتزمة بدعم انخراط المرأة الليبية في الحياة السياسية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أنها مازالت ملتزمة بشدة بدعم الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” بمناسبة يوم المرأة العالمي، أحتفل بجميع النساء اللاتي يتم تمثيلهن في مجموعة متنوعة من الأدوار والذين يشكلون العمود الفقري لمجتمعاتهم.

وأضافت وليامز أفكر بشكل خاص في النساء الليبيات الشجاعات اللواتي كن قدوة وكن في الطليعة في السعي لتحقيق العدالة والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وإعمال الحقوق السياسية الكاملة، لضمان وجود المرأة في جميع الأماكن التي تتخذ فيها القرارات.