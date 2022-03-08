حريق يودي بشخصين في منطقة القصيعة المحاذية مسلاتة

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة بعد نشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة القصيعة بمدينة ترهونة المحاذية لمدينة مسلاتة؛ نقلوا على إثرها إلى مستشفى مسلاتة المركزي.

وأفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة على، لـ “218”، أن فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الضحايا والجرحى للمستشفى.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحيتين هما الأب وابنه حيث توفيا عقب اشتعال النار في المنزل؛ بسبب التماس كهربائي.

ودعا فريق الطوارئ المواطنين كافة إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع المعدات والأجهزة الكهربائية ذات الجودة السيئة، والتي باتت تشكّل خطرًا على سلامتهم، في ظل ازدياد عدد الضحايا مؤخرًا جراء حرائق المنازل.

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