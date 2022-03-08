وليامز تؤكد التزامها بدعم مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، التزامها بـ”قوة” بدعم الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمستشارة الأممية على “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل سنويًا في الثامن من مارس.

وقالت وليامز: “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحتفل بجميع النساء اللاتي يجري تمثليهن في مجموعة متنوعة من الأدوار والذين يشكلون العمود الفقري لمجتمعاتهم”، معتبرة أن النساء الليبيات “كنّ قدوة وفي الطليعة” في السعي لتحقيق العدالة والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وإعمال الحقوق السياسية الكاملة، وضمان وجود المرأة في جميع الأماكن بما فيها تلك التي يجري فيها اتخاذ القرارات.