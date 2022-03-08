قرنفيل: صادرات تركيا إلى ليبيا اقتربت من نصف مليار  دولار في شهرين

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، على إن “صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 456.7 مليون دولار خلال أول شهرين من العام”.

وقال «قرنفيل» في تصريحات صحفية، إن “تركيا صدرت إلى ليبيا بـ265.5 مليون دولار في فبراير”، مردفًا أن “أكثر مشتريات ليبيا في فبراير الملابس الجاهزة ومنتجات الملابس والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث والورق ومنتجات الغابات”.

وتابع؛ أن “أكثر من 110 مليون دولار عائدات الأثاث والملابس والحبوب”، معقبًا أن “الصادرات التركية إلى ليبيا في فبراير شملت؛ الألبسة الجاهزة بـ43 مليون دولار، وحبوب وبقوليات وبذور زيتية بـ37 مليون دولار، وأثاث وورق ومنتجات حرجية بـ30 مليون دولار”.

وبين «قرنفيل» أن “الصلب هو القطاع الأكثر ارتفاعا في الصادرات بنسبة 418%، يليه الزيتون وزيت الزيتون بزيادة 332%”.

وواصل موضحا أن “معدل الزيادة في الصادرات من الجلود والمنتجات الجلدية بلغ 263%”.

وأردف «قرنفيل» أن “حجم تجارتنا سيصل إلى 15 مليار دولار في 5 سنوات”، مشيرا إلى أن “تركيا صدرت بـ2.4 مليار دولار إلى ليبيا في عام “2021.

وتوقع أننا “سنكون قادرين على تصدير أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022 في الوضع الحالي”.

وأردف «قرنفيل» أنه سيتم القيام ” بمبادرات وزيارات مهمة لزيادة التجارة بين تركيا وليبيا، وليبيا هي التجارة والعمل بالنسبة لنا”.

واستطرد أن “تركيا صديق مهم للغاية لليبيا، وننظر إلى المسألة ليس فقط من وجهة نظر تجارية ولكن إنسانية”.

وختم «قرنفيل» قائلا “نعلم أننا بحاجة إلى التركيز أكثر على البلد من أجل جعل ليبيا، والشعب الليبي، في مستوى الراحة الذي يستحقه”.