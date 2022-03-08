الدبيبة يؤكد احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات قريبا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا بديوان مجلس الوزراء، والذي خصص لمتابعة الأوضاع السياسية في البلاد منصة “حكومتنا”.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطة الحكومة “عودة الأمانة للشعب” والتي تتناغم مع خطة الأمم المتحدة.

من جانبهم أكد السفراء ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها، مؤكدين دعمهم اللامحدود لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بليبيا للانتخابات.