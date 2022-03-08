المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني «عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك»

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى المشري، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي وأحمد الأوجلي ومنى كوكلة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الأردني، بحضور السفير الليبي في الأردن عبدالباسط البدري؛ وذلك خلال زيارة رسمية، يجريها الوفد الليبي، وفق بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم.

ووفق البيان، حضر المشري، افتتاحية جلسة مجلس النواب الأردني التي أُقيمت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان.

– المشري: سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لـ«وليامز» ومجلس النواب

– مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة للتشاور مع البرلمان بشأن القاعدة الدستورية

– وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية

– «مجلس للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات

وأمس الإثنين، أعلن المشري، تسليم نسخة القاعدة الدستورية بشكل غير رسمي إلى مجلس النواب ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وتحدث المشري، خلال برنامج «بلا قيود» عبر قناة «بي بي سي عربي» مساء الأحد، عن لقائه قبل شهرين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المغرب، واستمر على مدار يومين، وجرى التفاهم حول الذهاب إلى تعديل دستوري أو قاعدة دستورية.

وأضاف أن التفاهم كان ينص على أنه «إذا لم تتفق اللجنة على أي تعديل في الدستور يذهب الدستور مباشرة إلى الاستفتاء، ولم يحدث توافق على التعديل، وبالتالي توقفنا عند هذه النقطة وانتقلنا إلى القاعدة الدستورية».

خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي, 8 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي, 8 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي, 8 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي, 8 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)