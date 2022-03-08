اللافي يلتقي وليامز لمناقشة مبادرتها بشأن تشكيل لجان من النواب والأعلى

العنوان – طرابلس

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز مبادرتها الأخيرة.

وأشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بجهود المجلس الرئاسي، في دعم الاستقرار في البلا.

وأكدت وليامز أن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ونصت مبادرة وليامز على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

والاجتماع كان بحضور رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، وعضو هيئة صياغة الدستور، الدكتور الهادي أبوحمرة، ومقرر هيئة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر.