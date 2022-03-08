قشوط: باشاآغا يملك الأدوات الكافية التي تمكنه من التعامل مع تحالف الميليشيات المضاد له

ليبيا – قال الباحث السياسي محمد قشوط إن رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاآغا يملك الأدوات الكافية التي تمكنه من التعامل مع تحالف الميليشيات المضاد له “سلميًا أو بالقوة”.

قشوط وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، رأى أن موقف المجموعات المسلحة ليس مبنيًا على مبدأ معين، وإنما لأجل مصالح خاصة، داعيًا باشاآغا إلى عدم الرضوخ لهم.

وأوضح الباحث السياسي أن أبرز الأسماء في معسكر عبد الحميد الدبيبة، وهو غنيوة الككلي، سعى حتى اللحظات الأخيرة لترشيح شخصية معينة داخل التشكيل الحكومي الجديد، لمنصب وزير الداخلية، ومع فشل مساعيه، ظهر بين المنددين بحكومة باشاأغا، والمتوعدين لها، ولذا موقفه ليس مبنيًا بالضرورة على تأييد حقيقي للدبيبة.

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