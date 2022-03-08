المنفي يستعرض مع وزير المالية الأوضاع المالية للحكومة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك الأوضاع المالية للحكومة.

وناقش المنفي والمبروك المختنقات المالية لبعض القطاعات، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن بشكل خاص. والحالة الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

وكانت وزارة المالية أعلنت اليومين الماضيين أن التعليمات درت لها ولوزارة الشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر(3،2،1) في خلال أسبوع ابتداءً من 05 مارس الجاري.