عمران اشتيوي: الدبيبة له مؤيدون عسكريون كثر والكفة ترجح لصالحه

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عمران اشتيوي، أن تحركات «قوة دعم الانتخابات» في طرابلس هدفها رفض أي محاولات في الغرب الليبي لفرض حكومة باشاغا بالقوة.

وقال اشتيوي في تصريحات تلفزونية: “هذه التحركات في الوقت الحالي هدفها أيضًا ردع أي تحرك عسكري يمكنه أن يسبب فوضى أو عدم استقرار في العاصمة”.

وأضاف “التحركات رسالة بأنه لا يمكن فرض شيء بالقوة أو تمكين باشاغا وحكومته من التواجد في طرابلس لأن هذا أهم أهدافها لإثبات قوتها وقدرتها على السيطرة”.

وتابع “الكفة الآن ترجح لصالح الدبيبة لما له من مؤيدين عسكريين كثر، هذا في حال إن لم يعترف المجتمع الدولي بحكومة باشاغا ويفرضها”.

واستطرد “من غير الواضح حتى الآن متى سيدخل باشاغا للعاصمة مع وجود عوائق وصعوبات في دخول حكومة البرلمان إلى طرابلس لرفضها من قبل كثيرين”.