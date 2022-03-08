ليبيا الان

عمران اشتيوي: الدبيبة له مؤيدون عسكريون كثر والكفة ترجح لصالحه

تم النشر منذُ 58 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عمران اشتيوي، أن تحركات «قوة دعم الانتخابات» في طرابلس هدفها رفض أي محاولات في الغرب الليبي لفرض حكومة باشاغا بالقوة.

وقال اشتيوي في تصريحات تلفزونية: “هذه التحركات في الوقت الحالي هدفها أيضًا ردع أي تحرك عسكري يمكنه أن يسبب فوضى أو عدم استقرار في العاصمة”.

وأضاف “التحركات رسالة بأنه لا يمكن فرض شيء بالقوة أو تمكين باشاغا وحكومته من التواجد في طرابلس لأن هذا أهم أهدافها لإثبات قوتها وقدرتها على السيطرة”.

وتابع “الكفة الآن ترجح لصالح الدبيبة لما له من مؤيدين عسكريين كثر، هذا في حال إن لم يعترف المجتمع الدولي بحكومة باشاغا ويفرضها”.

واستطرد “من غير الواضح حتى الآن متى سيدخل باشاغا للعاصمة مع وجود عوائق وصعوبات في دخول حكومة البرلمان إلى طرابلس لرفضها من قبل كثيرين”.

الوسوم

اشتوي الدبيبة باشاغا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك