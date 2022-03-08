ويليامز تناقش مبادرتها مع مسؤولين بالرئاسي والقضاء وهيئة الدستور

بحث نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز مبادرتها الهادفة لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية دستوريا وتشريعيا.

وحضر الاجتماع، الذي عقد صباح الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، رئيس المحكمة العليا محمد الحافي وعضو هيئة صياغة الدستور الهادي أبو حمرة ومقرر الهيئة رمضان التويجر.

وأكدت ويليامز، خلال الاجتماع، على أن البعثة الأممية تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها إلى إرساء الاستقرار وإجراء الانتخابات، مشيدة بجهود الرئاسي في هذا الشأن.

وكانت ويليامز قد دعت، قبل أيام، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة مكونة من 12 عضوًا، وذلك وفق مبادرة تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي في ليبيا عبر التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

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