تعيين محمد اللافي ” سفيراً فوق العادة” لدى قطر

عينت ليبيا “محمد مصطفى الصغير اللافي” سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة قطر.

وتسلم الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية “أحمد بن حسن الحمادي”، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد “محمد اللافي” سفيرا فوق العادة مفوضا لليبيا لدى دولة قطر، وأعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن “اللافي” من أعيان مدينة الزاوية، وكان منذ 2020 عضوا في لجنة الحوار الليبي المشكلة بقرار من الأمم المتحدة، وعمل في مختلف المناصب الحكومية الرسمية أبرزها رئيس ديوان مجلس الدولة، ووكيل وزارة الحكم المحلي ووزير مكلف.

وكانت دولة قطر قد عينت في يوليو من العام الماضي، “خالد الدوسري” سفيرا لها في ليبيا لأول مرة بعد إغلاق سفارتها في 2014، فيما غاب أي سفير ليبي في قطر منذ أكتوبر عام 2016.