الدبيبة للمرأة في يومها العالمي: إليكِ كل الود والتبريكات

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن وده وتبريكاته للمرأة في يومها العالمي.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” للمرأة “إليكِ أنتِ كل الود والتبريكات في يومك العالمي”.

من جانبها أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي ارتباط مشاركة النّساء المتساوية والهادفة في السّلام والأمن بشكل واضح بحمايتهنّ وحاجة أسرهنّ ومجتمعاتهن إلى الحماية ولا يمكننا تحقيق شيء من ذلك دون تحقيق الآخر لافتا إلى أن ليبيا بحاجة شعبها كاملا – رجالاً ونساءً – لبناء مستقبل مزدهر لأطفالهم.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إنه لطالما كانت المرأة في ليبيا محدثة فاعلة للتّغيير ومحرّكة لعمليّة السّلام والاستقرار.