مصدر خاص بقناتنا: الدبيبة فشل في فرض “خارطته” على سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية

التقى رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

وزعم الدبيبة “احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد، واستعرض خطة الحكومة عودة الأمانة للشعب والتي تتناغم مع خطة الأمم المتحدة”.

من جانبهم، أعرب السفراء، بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، عن “ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها”، مؤكدين دعمهم “اللامحدود لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بليبيا للانتخابات”.

وبحسب مصدر خاص بقناتنا، فإن “الدبيبة حاول خلال الاجتماع فرض “الإنتخابات البرلمانية” فقط بحجة أنها “مطلب شعبي”، لكن محاولات الدبيبة فشلت، حيث أكد سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية أن الإنتخابات تعني “الرئاسية والبرلمانية” متزامنة، ولا يجب إنجاز واحدة دون الأخرى، كما شددوا على “أهمية الالتزام بالاستقرار والهدوء والكف عن التصعيد، والتحريض وخطاب الكراهية”.